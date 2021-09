Posted on

Scattano da oggi le sanzioni per chi non ha effettuato la revisione dell’auto scaduta lo scorso 31 marzo. Il termine era infatti stato prorogato dal decreto Cura Italia e successivamente dal decreto Semplificazione che ha esteso il limtie del 31 ottobre anche per i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 e […]