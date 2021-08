UNIGE, il 90% dei laureati in Geologia trova subito lavoro

La Liguria e il nostro paese hanno bisogno di Geologi per la prevenzione dei rischi, per il monitoraggio del territorio, per le risorse idriche e per quelle energetiche: lo dimostra l’elevato tasso di occupazione dei nostri laureati (oltre il 90%).

I dati relativi ai laureati in Scienze Geologiche dell’Ateneo di Genova dal 2014 ad oggi (Giugno 2021; indagine condotta dal corso di studi) mostrano che tutti sono occupati in diversi ambiti (dipendenti di Enti, Aziende pubbliche e private, liberi professionisti, insegnanti, ricercatori) e in larghissima parte (il 93%) utilizzano nella propria occupazione la professionalità acquisita con la laurea magistrale. Anche i dati di Alma Laurea 2020 indicano tassi di occupazione dei nostri laureati magistrali, a 1 e 3 anni dalla laurea, rispettivamente dell’80% e del 100%.

Questo risultato è anche frutto dei contatti con il mondo del lavoro maturati dai nostri studenti durante il tirocinio formativo e la tesi di laurea.