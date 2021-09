Calcio, gioco Ok ma adesso la Samp vuole la prima vittoria

Una Sampdoria in crescita costante quella vista in questi primi 270′ di campionato in cui i blucerchiati hanno dimostrato qualità, grinta, temperamento e un’ottima organizzazione di gioco. Eccetto la sconfitta subita contro il Milan, i test contro Sassuolo e Inter hanno certificato il buon lavoro fatto dal tecnico Roberto D’Aversa in questa prima fase di stagione. Il pareggio imposto con personalità all’Inter ha detto che la squadra è competitiva per l’obiettivo stagione della salvezza con l’ambizione di ottenere qualcosa in più come nello scorso anno quando i blucerchiati hanno chiuso al 9° posto. L’Empoli, rinforzato in sede di mercato con gli arrivi di Tonelli, Cutrone e Pinamonti, eccetto l’exploit di Torino ha collezionato solo sconfitte casalinghe contro Lazio e Venezia. Nelle fila azzurre possibile il debutto dal primo minuto dell’ex Tonelli a fianco di Luperto in difesa mentre in avanti Pinamonti si giocherà il posto di titolare con Cutrone. Si giocherà allo stadio Castellani alle 12.30

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

I PRECEDENTI

vittorie Empoli: 5 (ultima nel gennaio 2007, 1-0)

Pareggi: 6

Vittorie Samp 5 (ultima nel dicembre 2018, 2-4)