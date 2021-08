Posted on

Savona. E’ allarme per la fitta vegetazione nel letto del Letimbro tra Lavagnola e Cimavalle. Ormai cresce di tutto dai canneti, ai salici, ai pioppi, betulle e acacie. La fitta vegetazione in più punti crea delle strozzature che in caso di piogge intense in autunno potrebbero determinare grossi problemi e straripamenti. Ed già allarme tra […]