Calcio, Spezia umiliato a Roma: Lazio spietata ne fa 6!

Dopo il buon pareggio di Cagliari, ancorchè subìto in rimonta, lo Spezia dovrà affrontare il secondo impegno consecutivo in trasferta all’”Olimpico” contro la Lazio, reduce dalla convincente vittoria di Empoli. I liguri, in attesa di debuttare al “Picco” opportunamente ristrutturato, dovranno far fronte a questo inizio complicato da un calendario non facile e dai tanti […]