Genova, via il senso unico di marcia sull’Aurelia a Vesima da oggi

Posted on

Attimi di tensione durante il secondo giorno di proteste dei lavoratori dell’ex-ILVa in corteo contro l’ipotesi di cassa integrazione ordinaria anche in assenza di crisi nel settore siderurgico. Uno scooterista bloccato nel traffico originato dal blocco della manifestazione accende una lite con alcuni manifestanti. Secondo la ricostruzione fornita dai lavoratori presenti in corteo avrebbe esibito […]