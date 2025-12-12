Genova Sport

Liguria miglior regione europea dello sport 2025: premiata al Parlamento Europeo

Posted on Author Redazione Comment(0)

L’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ha ritirato nella Sala Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo la bandiera d’oro che consacra la Liguria come miglior regione europea dello sport 2025. Il riconoscimento, assegnato dall’associazione internazionale Aces, ha premiato la regione, tra quelle selezionate come ‘Regioni europee dello sport 2025’, che si è maggiormente distinta per la qualità e l’efficacia delle politiche a sostegno dell’attività sportiva.

“È un grande onore – commenta Ferro -. Questa bandiera riconosce l’impegno profuso nell’ultimo anno: investimenti record da 11 milioni per ammodernare palestre, campi e piscine, sostegni economici alle famiglie e ai giovani attraverso bandi come Dote Sport e Swim and Go, progetti dedicati ad anziani e persone con disabilità e molte altre azioni per promuovere lo sport”.

“Nel 2026 continueremo la nostra attività con bandi, eventi, riqualificazioni e attività di promozione del territorio – aggiunge -. Grazie al presidente Gian Francesco Lupattelli e ad Aces per l’importante riconoscimento”.

Nel corso della giornata l’assessore Ferro ha visitato anche la sede della Regione Liguria a Bruxelles. “Vogliamo rafforzare la presenza della Regione nelle sedi europee – conclude l’assessore -. Insieme al presidente Marco Bucci stiamo lavorando per tutelare le peculiarità del nostro territorio e indirizzare in modo sempre più efficace i fondi comunitari a sostegno dello sviluppo della Liguria”

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova In Primo Piano Politica

Regione Liguria, approvato l’assestamento di bilancio da 81 milioni di euro

Posted on Author Redazione

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato l’assestamento da 81 milioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2024-2026. Sono stati 17 i voti favorevoli, l’intero centrodestra, e 12 i contrari, il centrosinistra e il M5S. “Un provvedimento da approvare per il bene dei liguri, non di parte”, ha detto il presidente […]
Genova Politica

Rigassificatore a Vado, Lista Toti risponde al PD: “Parliamo di una visita istituzionale ad uno dei più importanti cantieri genovesi che ha ricevuto un’importante commessa”

Posted on Author Redazione

“Il consigliere Natale ora fa sarcasmo anche su argomenti delicati e importanti per i cittadini. E così, per il solo gusto di attaccare il presidente Toti, parla di un errore nel visitare i cantieri San Giorgio che ospitano un rigassificatore. No, caro Natale, Toti non ha confuso l’impianto né ha voluto evitare un viaggio a […]
Sport

Calcio, la giornata in cifre dalla D ai Dilettanti

Posted on Author Redazione

SERIE D GIRONE E, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° Fezzanese-Ponsacco 0-0 Gavorrano-Finale 4-3 Ghivizzano B.M.-Ligorna 1-1 Forte Querceta-Montemurlo 0-0 Sanremese-Lavagnese 1-1 Savona-Massese 0-1 Sestri Levante-Argentina 1-0 Sporting Recco-Grosseto 3-1 Montecatini-Viareggio 1-0 LA CLASSIFICA: Gavorrano 36; Massese 33; Savona 30; U.Sanremo, ForteQuerceta, Lavagnese, Finale 28; Ligorna 25; Argentina 23; Montemurlo, Montecatini 22; Ponsacco 21; Fezzanese 17; […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *