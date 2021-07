Caos autostrade anche di notte: 4 ore per fare da Celle ad Arenzano

La situazione di disagio sulle autostrade liguri colpisce gli automobilisti anche nelle ore notturne, vi avevamo parlato del blocco del traffico sull’Aurelia tra Arenzano e Genova Prà a causa della chiusura del tratto di A10 avvenuta ieri sera per lavori.

Arenzano, chiusa la A10 per lavori: paralisi del traffico ieri sera

Ovviamente la situazione è andata velocemente degenerando in quanto l’uscita obbligatoria istituita proprio ad Arenzano ha creato lunghissime code cominciate fin da Celle Ligure con tempi di percorrenza anche di 4 ore per soli 12 km. “Questo è ormai un “sequestro di persona” vero e proprio, un continuo sequestro di vita e di lavoro”, ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti rimasto bloccato anche lui in coda. “Che il ministro intervenga finalmente per mettere ordine, è intollerabile vessare in questo modo da anni cittadini e lavoratori, anche se l’impressione è sempre più quella di essere sudditi. Scriveremo l’ennesima lettera al ministro. Sarà inutile anche questa volta? La Liguria non dimenticherà”.