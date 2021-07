Arenzano, chiusa la A10 per lavori: paralisi del traffico ieri sera

Posted on

Savona. L’elisoccorso dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri ha volato sopra ad Alassio per recuperare un ciclista con un gravissimo trauma cranico. Il personale sanitario di bordo, ha proceduto ad una delicata stabilizzazione per il trasporto presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ancora in volo verso l’ospedale, un secondo elicottero si è alzato in volo […]