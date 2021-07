Coronavirus, 7 casi in più in Liguria e un decesso

Posted on

Magliolo. Il corpo senza vita di un 45enne è stato trovato ieri pomeriggio verso le 17 nella sua casa di Magliolo. Gli amici che non riuscivano ad avere sue notizie hanno dato l’allarme ed i soccorritori, una volta entrati nell’alloggio non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A stroncare l’uomo potrebbe essere stato […]