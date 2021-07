Turni estenuanti oltre l’orario previsto, minacce, decurtazioni ingiustificate di stipendio: nei guai i titolari di un’azienda di trasporti in provincia di Savona

L’indagine della Polizia stradale di Savona, in sinergia con l’Ispettorato del lavoro, ha portato a tre custodie cautelari e due deferimenti di persone in libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di sfruttamento del lavoro. Secondo le indagini i titolari dell’azienda con l’aggravante della minaccia, costringevano i propri dipendenti ad effettuare turni di lavoro estenuanti oltre gli orari previsti e senza il giorno di riposo previsto dalla legge. Inoltre, venivano eseguiti sempre dai titolari dell’azienda tagli ingiustificati agli stipendi o mancate retribuzioni nei confronti di quei dipendenti che si fossero rifiutati di eseguire determinati trasporti anche con veicoli non idonei. Sono state inoltre riscontrate la violazione di una serie di norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale. Tutto aggravato dalle continue minacce e pressioni psicologiche esercitate dai titolari dell’azienda sui propri dipendenti, al fine di ottenere maggiori risultati in termini di consegne e viaggi di trasporto, in tempi sempre più brevi.