Savona 2021, Grande Liguria: “Auspichiamo che la società civile savonese sia in grado di proporre alternative valide”

“Le corazzate politiche stanno scendendo in campo a Savona, con la solita formula pochi intimi decidendo il candidato, che le masse gaudenti devono appoggiare senza riserve, non serve un programma di rilancio, è sufficiente ripetere il copione buono per ogni elezione, in quanto non avendo prodotto quasi mai nulla i proclami elettorali sono sempre attuali. E i savonesi? Gli verrà detto o mangi sta minestra o salti la finestra”. E’ la nota diffusa da Grande Liguria.

“Unici mugugni sono di coloro che rischiano il posto in lista e conseguentemente la poltrona. Noi auspichiamo che la società civile savonese sia in grado di proporre alternative valide fatte di partecipazione dei cittadini al programma elettorale e soprattutto con un candidato Sindaco davvero espressione della città, noi li saremo, a dare il nostro contributo lealmente senza nulla chiedere se non finalmente dare un amministrazione di Savonesi per Savona”