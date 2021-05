Ospedale “Santa Corona”, il Pd di Pietra Ligure: “Esprimiamo grande preoccupazione”

Silvana Mazza del PD Pietra Ligure: “Il circolo PD di Pietra Ligure esprime grande preoccupazione per le dichiarazioni del dottor Alberto Gaiero, direttore del pronto soccorso pediatrico e neonatologia degli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo il dottor Gaiero non vi sono le condizioni per assicurare il servizio di pronto soccorso pediatrico in entrambi i presidi. Questa decisione aggrava ulteriormente la capacità del Santa Corona di dare risposte ai cittadini e tutto ciò a ridosso della stagione estiva che vede accrescere in tale periodo il bacino di utenza“.

“Dopo lo spostamento temporaneo al San Paolo di Savona del punto nascite, questa nuova decisione sanitaria, se verrà confermata, depaupera di fatto un ospedale di eccellenza partendo dal mantenimento del pronto soccorso pediatrico, il ripristino del punto nascite, nonché l’assunzione di medici anestesisti (la cui drammatica carenza, riduce l’attività operatoria) e medici specializzandi attraverso una rete formativa, e che questi non vengano destinati unicamente ai 3 maggiori ospedali genovesi. Altrimenti, la promessa di investimenti milionari appare solo propaganda che non dà dignità alla politica e non tiene conto dei bisogni dei cittadini, cui è necessario garantire il diritto alla salute“.

“È troppo facile fare i difensori del Santa Corona denunciandone le carenze sanitarie ed essere al tempo stesso maggioranza di governo Regionale continuando ad accusare chi governava prima di inadempienza. L’attuale maggioranza è al governo da ormai sei anni e non sembra che lo stato della sanità ligure sia ottimale. Anzi, affiorano ogni giorno deficienze organizzative e sanitarie che penalizzano i cittadini che devono ricorrere ad essa“, concludono dal circolo PD Pietra Ligure.