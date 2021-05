Tragedia di Stresa, Toti: “Liguria vicina a tutti i piemontesi”

Posted on

La loro retribuzione è direttamente proporzionale ai chilometri percorsi. Si tratta dei riders, una delle categorie lavorative emerse durante il lockdown e che vivono uno stato di marginalità nel mondo del lavoro, spesso con contratti non soddisfacenti e senza tutele. Questa mattina a Savona, in occasione del presidio dei sindacati in piazza per la sicurezza […]