A12, riaperto ai mezzi pesanti in direzione Genova il viadotto “Valle Ragone”

E’ già percorribile dai mezzi pesanti superiori alle 3.5 tonnellate, dalla mezzanotte di oggi, il viadotto sulla A10 “Valle Ragone” tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Genova. Sono infatti terminati in anticipo i lavori di consolidamento del viadotto eseguiti dopo la chiusura imposta a seguito della limitazione definita con le strutture tecniche del Mims dopo i sopralluoghi congiunti periodicamente programmati sulle infrastrutture della rete insieme ad Autostrade per l’Italia. Le limitazioni e i lavori anche sulla carreggiata opposta termineranno entro domani.