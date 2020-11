Incidente mortale sulla A10 tra Albenga e Borghetto S.S. in direzione Genova intorno alle 19.30. Per cause da accertare un’auto e una moto sono venute in contatto provocando la caduta del motociclista che ha perso la vita. Sul posto è stato immediato l’intervento dei soccorsi della Stradale e dei vigili del fuoco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Illeso l conducente dell’auto. Traffico bloccato in direzione del capoluogo ligure con il traffico fatto defluire sulla viabilità ordinaria.