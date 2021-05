Operazioni bancarie di base possibili anche dai tabaccai dei piccoli comuni dell’entroterra ligure

La Giunta Regionale ha promosso un protocollo di intesa tra Comuni liguri, tabaccai e associazioni dei consumatori per consentire ai tabacchini dei paesi dlel’entroterra di effettuare operazioni bancarie di base. In Liguria ci sono 112 Comuni che, a oggi, sono sprovvisti di sportelli bancari e l’accordo va nella direzione di fermare la diminuzione dei servizi a disposizione dei cittadini che sono costretti a percorrere, talvolta, decine di chilometri, per poter effettuare operazioni di banca.