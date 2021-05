Coronavirus, Toti: “Liguria ancora in zona gialla. Rt a 0,96”

“La Liguria verrà confermata in zona gialla essendo in una fascia di rischio basso”.E’ l’anticipazione del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa sull’emergenza sanitaria nella nostra regione. “Stiamo marciando nella giusta direzione, speriamo quindi che il Governo possa riaprire il confronto con le Regioni per rimodulare le misure di contenimento. Anche la campagna vaccinale prosegue e incide sul tasso di mortalità, anch’esso in calo”.

“Da stasera alle 23, partirà la prenotazione per tutti i vulnerabili di tutte le fasce di età fino ai 18 anni, dichiarati tali dai medici di famiglia, attraverso il sistema informatico di Liguria Digitale. Poi la settimana prossima comincerà lo scaglione anche della fascia 55-59 senza vulnerabilità. Recepiamo anche le categorie ex prioritarie sospese; la settimana prossima infatti ripartirà la vaccinazione massiccia degli insegnanti di cui domani daremo tutte le modalità. Mentre i vulnerabili riprogrammati verranno inseriti in via prioritaria e contattati attraverso un sms”.