Omicidio di Rocchetta Nervina: l’uxoricida si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’uomo di 81 anni che all’alba di lunedì ha ucciso la moglie di 80 anni e il cane. I due coniugi sembra avessero avuto un forte litigio la sera prima. Interrogato nell’ospedale di Imperia, dove è attualmente ricoverato per le ferite che si è autoinferto,risulta in stato di fermo ma il magistrato non ha ancora deciso la misura detentiva a cui sarà sottoposto.