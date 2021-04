Non si placa la protesta dei 200 detenuti di Marassi, Lorenzo (Sappe) scrive alla ministra Cartabia: “Situazione da non sottovalutare”

Michele Lorenzo, segretario regionale del Sappe ha scritto alla Ministra Cartabia: “Chiediamo maggiore tutela e sicurezza negli istituti della Liguria oggi maggiormente martoriata da quotidiani eventi critici e depauperata nel suo organico di polizia penitenziaria, l’attenzione alla gestione dei detenuti psichiatrici in una regione priva della R.e.m.s. Non si placa la protesta dei 200 detenuti già iniziata il giorno 13 aprile ed oggi ancora in atto con la battiture alle inferriate che, durante le ore serali, si protrae per circa 30 minuti. Non è una protesta da sottovalutare ed aspettiamo concrete iniziative da parte della Direzione, la protesta trova origine dalla richiesta di celle aperte, la scarsa qualità del cibo e il non voler accettare i controlli. Oltre ad essere stato rinvenuto un cellulare in una cella, racconta tra l’altro, a Marassi oggi è avvenuta una rissa tra detenuti che ha costretto per uno di loro il ricovero in ospedale”.