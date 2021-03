Toti in visita all’hub vaccinale savonese: “Se dobbiamo prendere delle misure di contenimento bisogna farlo in questo momento”

Visita del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi all’hub vaccinale del Palacrociere a Savona per fare il punto della situazione anche nel Ponente ligure. “Non c’è ancora nulla di definitivo, vluteremo i dati ma è possibile che vengano prese ulteriori misure di contenimento del COVID per questa parte di Liguria”. Ad oggi a Savona e Provincia la media è di oltre 260 casi su 100.000 abitanti e su Imperia è di 250 su 100.000. “Se dobbiamo prendere delle misure di contenimento bisogna farlo in questo momento, stringere i denti adesso per poi pensare alle riaperture almeno un mese prima rispetto allo scorso anno quando le misure fuono allentate dopo il 2 giugno, penso sia più giusto sommare oggi delle restrizioni che non tirarla lunga e trovarci quando l’Italia riaprirà in una situazione di difficoltà”.

“Stiamo richiamando gli ultra vulnerabili segnalati dai medici di medicina generale che al momento sono poco più di 60 mila, sono già prenotati 17 mila circa e ne saranno prenotati altri 12 mila nel corso di questa settimana. Poi andremo avanti in parallelo agli ultra ottantenni con il limite delle dosi che arrivano da Roma. Nessuno sarà lasciato indietro, certamente ci vorrà qualche settimana perché tutte le richieste siano esaurite: ci saranno ultra ottantenni e ultra vulnerabili che saranno vaccinati nel corso dei mesi di aprile e maggio. L’obbligo di vaccinazione per i sanitari e lo scudo penale per chi lavora con i vaccini credo che siano due passi avanti molto importanti per dare slancio alla campagna vaccinale”.

“Un nuovo hub per i vaccini in provincia di Savona in collaborazione con i privati? Oltre a questo, in Val Bormida stiamo lavorando per un hub anche con il contributo della sanità privata e a Taggia ce ne sarà uno ulteriore Implementeremo il sistema delle farmacie, che al momento sono 52, non appena arriveranno da Roma le dosi di vaccino AstraZeneneca o Johnson in grado di soddisfare la domanda”.