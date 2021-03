Coronavirus, 383 contagi in Liguria nell’ultimo giorno

Casi totali da inizio emergenza = 89.324 (+383)

🔴 Attualmente positivi = 7.378 (-51) ✳️

🔹 710 (+1) in ospedale (di cui 68 in terapia intensiva / TI, -2)

🔹 6.385 in isolamento domiciliare (+107)

ℹ️ Dettaglio 383 nuovi casi per residenza:

🔹 IM: 107

🔹 SV: 57

🔹 GE: 142 (di cui 114 di Asl3, 28 di Asl4)

🔹 SP: 76

🔹 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

✅ Guariti = 78.067 (+420) ✳️✳️

⚫ Deceduti = 3.879 (+14)

🔬 Tamponi = 1.054.765 (+5.030)

🔹 Tamponi antigenici rapidi = 181.139 (+2.793) ✳️✳️✳️

🏥 Ospedalizzati = 710 (68 TI)

📌 Asl1 = 126 (9 TI)

📌 Asl2 = 150 (13 TI)

📌 San Martino = 149 (21 TI)

📌 Galliera = 74 (3 TI)

📌 Gaslini = 5 (1 TI)

📌 Asl3 = 74 (6 TI)

📌 Asl4 = 57 (7 TI)

📌 Asl5 = 75 (8 TI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 7.378

IM = 1.067

SV = 1.560

GE = 3.527

SP = 887

Fuori regione = 118

Altro o in fase di verifica = 219

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 7.399

📌 Asl1 = 2.068

📌 Asl2 = 1.701

📌 Asl3 = 2.415

📌 Asl4 = 436

📌 Asl5 = 779

➡️ Dettaglio decessi e carichi ospedalieri: https://www.regione.liguria.it/…/29521-bollettino-31-3…

🧮 Vaccini Covid ✳️✳️✳️✳️

🔹 Consegnati = 344.290

🔹 Somministrati = 291.267 (85% dei consegnati)

🏁 Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 99.424