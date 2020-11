Ospedale “Santa Corona”, Toti: “Chiusura punto nascite è momentaneo”

Nel punto stampa serale, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha approfondito il tema dell’accorpamento del punto nascite del “Santa Corona” di Pietra Ligure con quello di Savona: “Rientra in una delle opzioni di militarizzazione della nostra sanità per dare risposte alla crescente offerta di posti letto covid e alla crescente domanda. E’ una scelta momentanea legata alla sicurezza del luogo, ai percorsi protetti per cui dobbiamo garantire i nostri pazienti, alla necessità di personale per assistere all’urto potente di nuovi degenti covid, non appena potremmo tornare indietro lo faremo per garantire a tutti i posti letto necessari e le cure necessarie”.