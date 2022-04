Posted on

In un anno i costi di energia sono più che raddoppiati per una associazione sportiva dilettantistica di Arenzano, in provincia di Genova. A parità di consumi il costo della bolletta è passato da circa 3.100 euro a dicembre 2020 a oltre 8.100 euro nello stesso mese del 2021. Dai corsi di nuoto al settore agonistico, il futuro […]