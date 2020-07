Coronavirus, restano stazionari i dati in Liguria nelle ultime 24 ore ma c’è un ricovero in terapia intensiva

Sul fronte dei contagi da COVID-19 in Ligura si segnala un incremento di 3 unità con il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza che tocca i 10.150 (+3), i casi positivi individuati da test di screening sono 1.272 (0), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.878 (+3). Sono 30 gi ospedalizzati, con una nuova terapia intensiva. A oggi sono stati effettuati 180.830 tamponi (+1.083). Per quanto riguarda il focolaio savonese, il dato resta fermo a quota 71. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 90 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati è 1900. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

Condividi ora