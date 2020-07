Rientro in coda per i turisti che hanno affollato la riviera di ponente nell’ultimo fine settimana. Sulla A10 sono 4 i chilometri di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Savona mentre sono ben 13 i chilometri tra Varazze e lo svincolo A10-A26 dovuto a cantieri presenti all’altezza di Arenzano.Sulla A6, code dall’allacciamento con la A10 e Altare in direzione nord a causa di un incidente

