Si è consegnata agli agenti della Municipale, la ragazza che nel pomeriggio di oggi ha danneggiato un chiosco sul lungomare di Ceriale. La giovane di Asti, dopo una lite con il fidanzato con cui stava trascorrendo la giornata in riviera, è partita in macchina in preda alla rabbia perdendo quasi il controllo del mezzo e finendo per danneggiare un chiosco bar e alcune vetture parcheggiate nei pressi.

