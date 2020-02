Arenzano, terza asta per l’ex Hotel Miramare

Ormai dismesso da anni

Terza asta per l’ ex Hotel Miramare di Arenzano. Le prime due aste che si svolsero a inizio e fine 2018 avevano visto il prezzo di base dell’immobile partire da 6 milioni di euro e scendere a 4, adesso il prezzo è ulteriormente calato a 3.649.000 euro. La gara partirà il 25 febbraio alle 9 e si chiuderà il 17 marzo alle 12, il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 marzo alle 12. Il lotto mantiene la sua destinazione d’uso alberghiera in una posizione di privilegio, sul Lungomare.

foto: that’s liguria