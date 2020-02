Per la prima volta in Liguria l’iniziativa “Stop Look & Wave”

Oggi a Sanremo

Parte da Sanremo l’iniziativa “Stop Look & Wave”, organizzata da Volvo Truck con la collaborazione delle Forze dell’Ordine, Sanremese calcio, Guardia Costiera, Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Sanremo. Gli organizzatori dell’iniziativa si sono prefissati lo scopo di dimostrare l’impegno di Polizia Stradale per garantire la sicurezza a 360° spiegandola ai bambini e agli adulti, come raccontato in diretta a Radio 104

.