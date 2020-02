Demanio: occupazioni abusive in Passeggiata Graf ad Alassio

Nei giorni scorsi a seguito di alcune verifiche e misurazioni su Passeggiata Graf, nel tratto tra Via Don Minzoni e Piazza Partigiani, sono state riscontrate due violazioni

Durante l’estate l’attenzione era stata rivolta principalmente su Passeggiata Grollero. Ma i controlli che vedono impegnata la Polizia Municipale di Alassio insieme alla Guardia Costiera proseguono tutto l’anno e in questi giorni si sono focalizzate su altri tratti del litorale alassino.



Nei giorni scorsi a seguito di alcune verifiche e misurazioni su Passeggiata Graf, nel tratto tra Via Don Minzoni e Piazza Partigiani, sono state riscontrate due violazioni, la prima rispetto ad una concessione regolarmente rilasciata, la secondo in totale assenza di qualsivoglia autorizzazione.

Nel primo caso parliamo di un’occupazione abusiva attraverso alcune botti adibite a fioriere e con un’auto posizionata all’interno della concessione ma in modo difforme rispetto all’oggetto dell’occupazione consentita. Nel secondo invece si tratta di un dehor completamente abusivo, circa 40 metri quadrati di arenile sottratto al pubblico utilizzo per collocarvi tavolini e sedie ed esercitarvi attività di lucro. In entrambe i casi sono state redatte due comunicazioni di notizia di reato da inviare alla Procura della Repubblica, in quanto su un’area demaniale e marittima, l’occupazione abusiva è sanzionata penalmente.