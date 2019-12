Liguria, MULE’ (FI): Forza Italia si farà carico di ‘costruire’ tavolo

“Forza Italia c’è sempre stata su ogni aspetto che riguardasse la Liguria, purtroppo non siamo stati e non siamo al governo. Però avendo come unica stella polare il bene della nostra regione ci facciamo carico di “costruirlo” noi questo tavolo lasciandoci alle spalle tutte le polemiche. Perché l’unico scopo è quello di “costruire”, appunto. E allora fin da adesso chiamiamo i parlamentari eletti in Liguria e la Regione, raccogliendo il senso propositivo del presidente Toti, al confronto: il 23 saremo in Aula alla Camera e fisseremo la data di questo confronto”. Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

Condividi ora