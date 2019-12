Albenga, fondato il primo comitato cittadino di Italia Viva

Il coordinatore del comitato sarà Alessandro Andreis

Si è costituito il primo comitato di Italia Viva ad Albenga. Il comitato si prefigge in particolare di stimolare e aiutare a far crescere tutte le realtà economiche della città (commerciali, agricole, turistiche e artigianali), attraverso proposte concrete e mirate ad uno sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle infrastrutture cosi carenti nella nostra regione e all’utilizzo dello strumento “Sblocca Italia” che potrebbe essere cosi importante per la messa in sicurezza del nostro territorio.

Altro obiettivo sarà quello di attuare il c.d. “Family Act”, il pacchetto di norme a sostegno delle politiche per la famiglia, della Ministra Bonetti, con proposte concrete per la nostra città. Il nuovo movimento avrà quindi l’obbiettivo di sostenere e lavorare al fianco del sindaco Tomatis e della sua maggioranza, con proposte e suggerimenti per lo sviluppo cittadino, con una particolare attenzione alle imprese del nostro territorio.

Il coordinatore del comitato sarà Alessandro Andreis, già assessore del comune di Albenga. Nel direttivo anche il consigliere di maggioranza Vincenzo Munì.