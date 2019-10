La Liguria è fuori dal maltempo

Settimana di piogge torrenziali

Si è concluso pochissimi minuti fa il lungo periodo di allerte meteo sulle nostra regione che ha tenuto con il fiato sospeso per un’intera settimana la popolazione. Infatti, oltre all’allerta dell’ultimo fine settimana non va dimenticata quella scattata martedì scorso, vero e proprio anticipo di quanto sarebbe accaduto nei giorni appena trascorsi. Il picco di allerta è stato tra la serata di domenica e la mattina di lunedì quando il livello è stato innalzato a rosso. Per fortuna sono stati contenuti i danni e il territorio ligure ha retto all’ondata di maltempo che ha portato ingenti quantitativi di pioggia su tutte le province.Per martedì e mercoledì il tempo è segnalato in miglioramento con temperature sempre anomale per il periodo e generalmente sopra i 20°.