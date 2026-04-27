Savona, uomo investito in Via Buozzi: grave al Santa Corona

Un uomo è stato investito nella serata di ieri in Via Buozzi a Savona per cause da accertare. Immediati i soccorsi sul posto con l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.
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