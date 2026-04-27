Savona, uomo investito in Via Buozzi: grave al Santa Corona

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Una volontaria di 76 anni della mensa dei poveri di Genova è stata aggredita da una ospite a calci e pugni senza alcun apparente motivo. Alla vittima è stata riscontrata una prognosi di 100 giorni. L’aggressore è stata denunciata dai carabinieri che l’hanno individuata dopo oltre un mese di indagini per lei l’accusa è di […]