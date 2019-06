Due settimane all’inizio del Jova Beach Party

Tutto quello che c’è da sapere dell’evento più pazzesco dell’estate

Manca pochissimo all’inizio del tour estivo di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Il Jova Beach Party inizierà tra due settimane con la prima tappa il 6 Luglio a Lignano Sabbiadoro ed arriverà in Liguria il 27 Luglio ad Albenga, precisamente nella spiaggia nella foce del fiume Centa.

I biglietti sono andati a ruba e tutte le spiagge sono già sold out, ma proprio nei giorni scorsi lo staff di Jovanotti ha avuto un incontro in Prefettura ad Albenga ed ha chiesto di ampliare il pubblico da 20 mila a 27 mila persone. La decisione è ancora da prendere per questioni di sicurezza.

Sono tante le novità che differenziano un normale tour negli stadi rispetto al Jova Beach Party, innanzitutto la location molto estiva della spiaggia che nessuno prima aveva utilizzato come luogo dove svolgere le tappe del proprio tour estivo.

In secondo luogo durante l’evento saranno sposate due coppie in ogni spiaggia. Per la precisione le coppie saranno risposate, dovranno portare il loro certificato di matrimonio e Lorenzo si improvviserà prete per benedire ancora una volta l’unione di due giovani innamorati dell’amore e di Jovanotti. le coppie sono state sorteggiate a causa delle troppe richieste che l’artista ha ricevuto. Per la città di Albenga sono stati estratti Irene e Giorgio.

Terza trovata è stata la creazione, l’8 Maggio, di una App per i fans che hanno o no il biglietto per il particolare concerto. All’interno dell’app si possono trovare tutte le informazioni sulle spiagge: dove mangiare e bere, le caratteristiche della zona, cosa si può visitare e soprattutto come ci si deve comportare per difendere l’ambiente.







Inoltre nell’App c’è anche una stazione radio “Jova Beach Radio” che viaggia sulle frequenze di radio Italia. Qui tutti i fans potranno trovare una selezione di musica scelta dall’artista stesso, stralci di suoi concerti, dei mini programmi radiofonici condotti dallo stesso Jovanotti ed appena inizierà il tour i live dalle spiagge.

In più si può trovare anche l’elenco degli ospiti che ci saranno all’evento, tra cui i Boomdabash, gli Ex-Otago, i Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Rocco Hunt, Takagi & Ketra e tanti altri italiani, ma anche stranieri che arrivano dalla Nigeria, Perù, Sud Africa, Germania, Inghilterra, Arizona, Stati Uniti, Congo, Palestina e tantissimi altri paesi del mondo.

Ad Albenga gli ospiti saranno: Afrotronix (Pseudonimo di Caleb Rimtobaye un dj, chitarrista canadese); Bombino (pseudonimo di Goumar Almoctar chitarrista e cantautore nigerino del 1980); AckeeJuice Rockers (un duo di musica elettronica fondato nel 2007 dai dj/produttori veneti Ali Selecta & King P); Ex-Otago; Mangaboo (è un duo formato da Giulietta Passera e da Francesco Pistoi (aka Pisti)); Rkomi (pseudonimo di Mirko Manuele Martorana un rapper milanese del 1994).

Rkomi

Afrotronix

Bombino

Mangaboo

Ex-Otago

Ackeejuice Rockers

E per ultimo, il cd ed il vinile del Jova Beach Party che è uscito venerdì 7 Giugno, comprende 7 nuovi pezzi in collaborazione con 7 producers ed è passato da 7 studi di registrazione.

I brani sono: Prima che diventi giorno, Nuova era, che è già in tutte le radio, feat Dardust (pseudonimo di Dario Faini pianista compositore e musicista di Ascoli Piceno del 1976), Vado feat Charlie Charles (pseudonimo di Paolo Alberto Monachetti, produttore discografico e disc jockey di Settimo Milanese del 1994), Fiesta feat Cacao Mental (una band nata a Milano, ma idealmente cresciuta a Lima in Perù, composta dal cantante peruano Kit Ramos, il produttore trombettista Iasko de Gama e il chitarrista Marco Pampaluna), Tutto un fuoco feat Ackeejuice Rockers, Il sole sorge di sera feat Dj Ralf (pseudonimo di Antonio Ferrari, un disc jockey di musica principalmente house di Bastia Umbra del 1957), Xchetuc6 feat Paolo Baldini Dubfiles (un bassista e produttore discografico di Pordenone del 1975). Tutte le persone che hanno collaborato a questo disco saranno tra gli ospiti delle serate del Jova Beach Party.

Cacao Mental

Charlie Charles

Dardust

Dj Ralf

Paolo Baldini

Ackeejuice Rockers