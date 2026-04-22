Ad Andora la tappa regionale del contest “Vocinuove.it”

La musica torna protagonista ad Andora. Sabato 25 aprile 2026, alle 21 (sound check alle 19,30) presso il locale BROTHERS GJ, si terrà l’attesa tappa regionale di “Voci Nuove”, il contest dedicato a cantanti e cantautori che desiderano mettersi in gioco e farsi conoscere dal pubblico e dagli addetti ai lavori in vista della finalissima il 18 luglio a Colle Val d’Elsa, in Tocana.

«L’iniziativa – spiega Fabrizio Baldini, organizzatore del concorso e responsabile dell’Associazione GRG La Badia – nasce con un obiettivo preciso: offrire una vetrina concreta a chi vive la passione per il canto, superando i confini televisivi dei classici talent show. Il concorso è aperto a chiunque abbia compiuto almeno 10 anni, confermando che, nel mondo della musica, il talento non conosce barriere anagrafiche».

Il concorso canoro si distingue per un’organizzazione inclusiva, che prevede la suddivisione dei partecipanti in categorie basate sull’età, garantendo così una competizione equa e formativa. Grande attenzione è riservata inoltre alla categoria cantautori, dedicata a chi desidera proporre inediti e mostrare la propria capacità creativa.

Per i talenti residenti in Liguria e Piemonte, “Vocinuove.it” rappresenta un’opportunità unica per esibirsi dal vivo in un contesto professionale, ideale per chi cerca un trampolino di lancio nel mondo della discografia. «Non sprecate questa occasione», invitano gli organizzatori, sottolineando l’importanza di fare esperienza diretta sul palco per costruire il proprio percorso artistico.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Per ricevere tutte le informazioni necessarie, il regolamento completo e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale www.vocinuove.it, consultare il profilo ufficiale su Instagram, oppure contattare direttamente il responsabile, Fabrizio Baldini, al numero 338 7643427.

Andora si prepara dunque ad accogliere voci e stili differenti in una giornata che si preannuncia ricca di emozioni, confermandosi punto di incontro per la creatività emergente del territorio.

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