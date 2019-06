Presentato questa mattina lo sportello unico per l’edilizia on line

Dal 1° luglio le pratiche verranno accettate esclusivamente in formato elettronico.

Alassio. Stamattina l’Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica di Alassio ha ospitato la presentazione dello Sportello Unico per l’Edilizia On line.

Il Comune di Alassio ha dunque avviato ufficialmente il servizio on line legato allo Sportello Unico per l’Edilizia, progetto realizzato in collaborazione con l’Ufficio Edilizia Privata e l’Ufficio Informatica ed i relativi assessorati retti rispettivamente dall’avv. Franca Giannotta e del gen. Giacomo Battaglia.







Tramite il portale web www.comune.alassio.sv.it<http://www.comune.alassio.sv.it/> le pratiche edilizie quali SCIA, CILA, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di conformità, accertamenti di compatibilità verranno presentate in formato completamente elettronico in qualsiasi momento della giornata senza più dover rispettare gli orari di sportello degli Uffici. Il sistema, infatti, guida i professionisti nell’inserimento dei dati e dei documenti relativi alle pratiche da presentare e, al termine della procedura, rilascia in tempo reale la ricevuta di avvenuto caricamento ed il relativo numero di protocollo.

Stamani l’Assessore all’Edilizia Privata Franca Giannotta, con il supporto di Federico Del Piro, relatore e docente della Maggioli, e del responsabile del servizio informatica del Comune di Alassio, Davide Furia, ha spiegato il funzionamento del portale agli ordini dei professionisti interessati, con una dimostrazione pratica di come funziona il sistema.

Sul portale del Comune di Alassio già da stamattina, si trova l’apposito link per dare materialmente avvio al servizio in via sperimentale. A partire dal 1 luglio le pratiche edilizie verranno accettate dal Comune di Alassio esclusivamente in formato elettronico.

“Un altro passo verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, un accrescimento dei servizi rivolti agli utenti del Comune e un occhio di riguardo all’ambiente grazie alla riduzione del consumo di carta”, il commento del generale Battaglia, Assessore all’Informatica ed all’Ambiente del Comune di Alassio.

“Lo Sportello Unico per l’Edilizia si modernizza: dopo una fase iniziale di fisiologico assestamento, i professionisti beneficeranno di un sistema più comodo, sempre disponibile e più economico in quanto non saranno più necessarie le costose e voluminose stampe dei progetti da allegare in più copie ad ogni pratica, ed eviteranno spiacevoli perdite di tempo con le code agli sportelli”, il pensiero dell’Avvocato Giannotta, Assessore all’Edilizia e Urbanistica.