Genova, waterfront: ok alla realizzazione dell’ascensore e della passerella pedonale

 Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante, i progetti di fattibilità tecnico-economica dell’ascensore pubblico di collegamento con corso Aurelio Saffi e della passerella pedonale sul canale principale, nell’ambito del Waterfront di Levante. «Dopo l’approvazione del Pfte del Parco di Levante, approviamo due opere di collegamento del Waterfront con la città – spiega l’assessore Ferrante – in particolare il nuovo ascensore, che collegherà l’area con il quartiere di Carignano e quindi direttamente con il trasporto pubblico locale, costituirà un tassello fondamentale nella realizzazione dell’asse ciclabile continuo ponente-levante, nel tratto compreso tra Boccadasse  e il Porto Antico: sarà un impianto con elementi che richiamano quelli della torre Piloti, come indicato dal disegno dell’architetto Piano. La passerella pedonale apribile, di collegamento Nord-Sud per la connessione delle due sponde del canale principale del Waterfront, completerà invece sul lato di ponente il sistema dei percorsi pedonali del Waterfront. Nel mese di giugno vogliamo andare ad aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di opere di collegamento». «Quelle che andiamo a mettere in cantiere – conclude l’assessore Ferrante – sono tra le principali opere comprese nel masterplan generale di Rpbw e hanno l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la connessione dell’area con il resto della città». Il finanziamento delle due opere è del programma nazionale “Metro plus e città medie del sud” 2021-27 per un totale di 4,279 milioni di euro: 2,015 milioni per l’ascensore e 2,264 milioni per la passerella pedonale apribile.

