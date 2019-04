Sassello, celebrati i funerali della giovane Orsetta Grandis

La ragazza è deceduta martedì a Case Gerola a causa di un malore

Una folla imponente ha reso l’ultimo saluto alla giovane Orsetta Grandis, scomparsa a 25 anni il 23 aprile per un malore mentre si trovava con il fidanzato in un hotel di Casei Gerola. Palloncini colorati, sciarpe e vessilli del Genoa (squadra di cui era tifosissima) e cori ad intonare il nome della ragazza hanno accompagnato l’uscita della bara dalla Chiesa. La ragazza era molto conosciuta per essere figlia del noto chirurgo della mano Carlo Grandis e sorella di Maria Chiara, volto noto della TGR Liguria. La madre è stata per anni coach di squadre di pallacanestro giovanile.

Ecco come il Genoa ha ricorsato Orsetta Grandis sul proprio sito: https://www.104news.it/2019/04/26/sassello-sabato-i-funerali-di-orsetta-grandis/