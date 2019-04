Albenga, Flavio De Palo nuovo ingresso nella lista a sostegno del candidato Sindaco Gerolamo Calleri

57 anni, libero professionista

Flavio De Palo, geometra di Albenga farà parte della squadra a sostegno della candidatura a sindaco di Gerolamo Calleri alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

Libero professionista, 57 anni, sposato, con due figli, ha al suo attivo numerose esperienze come collaboratore tecnico di amministrazioni comunali dell’entroterra. Componente dell’Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione civile sezione Liguria, impegnata in occasione di calamità naturali, in ultimo il supporto professionale conferito nelle aree terremotate del centro Italia, in campo amministrativo è stato dal 2006 al 2011 assessore all’urbanistica ed edilizia privata del Comune di Balestrino, curando il coordinamento tra progettisti ed enti sovraordinati per l’adozione del nuovo Piano Urbanistico comunale comprendente il recupero del Borgo storico e l’ampliamento del Santuario di Monte Croce.

Con Gerolamo ci conosciamo da una vita: con lui ho frequentato le scuole dalla prima elementare alla 5a Geometri e poi da giovani nella stessa compagnia, non ci siamo mai persi di vista. È una persona molto trasparente, concreta e onesta. Sono sicuro che con lui si passerà finalmente dalle parole ai fatti e le opportunità che verranno create a seguito della sua buona amministrazione saranno aperte a tutti e non riservate, come troppo spesso accade, per pochi”, afferma De Palo. “Oltre all’agricoltura, il volano economico per il rilancio della città sarà il turismo anche culturale e archeologico: per attrarre nuovi visitatori occorre dar vita a relazioni concrete con le associazioni culturali già attive che coordinino i musei presenti sul territorio, che creino eventi volti alla valorizzazione delle nostre meraviglie e dei numerosi scavi archeologici presenti ad Albenga, alla riqualificazione della via Julia Augusta, con l’obiettivo di diffondere informazioni relative al patrimonio storico e artistico presente sul territorio, che spesso noi stessi Albenganesi non conosciamo o conosciamo solo parzialmente. In primis, però, si deve affrontare il problema sicurezza: dobbiamo tornare a essere padroni della nostra città. Ci vuole un miglior controllo del nostro stupendo territorio per affrontare, al fine di eliminare quei problemi che, purtroppo, sempre più ci impediscono di vivere Albenga come merita. Una volta superati quei problemi, le potenzialità date dal territorio e dalla storia di questa splendida città saranno visibili agli occhi di tutti”.