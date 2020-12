Il cordoglio della città di Savona ai funerali di Pino Aonzo

Si sono svolti questa mattina nella chiesa di S.Andrea a Savona i funerali di Pino Aonzo, conosciutissimo commerciante della Città della Torretta con la passione per la musica ed il mandolino. L’uomo è mancato lunedì all’età di 86 anni ed era stimato e ricordato per la bontà dei suoi frappè che preparava nel suo storico locale di Piazza Chabrol prima e Via Caboto successivamente. Durante la cerimonia, il figlio Carlo mandolinista di fama mondiale, ha accompagnato la lettura di una lettera che la nipote ha dedicato al nonno. “Pino lascia la città di Savona con un’ultima commovente melodia. Dal suo cuore enorme offre l’ultimo frappè al gusto che preferite”, hanno scritto i famigliari sul necrologio.