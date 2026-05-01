Calcio, la resa dei conti è arrivata: lo Spezia contro il Venezia saluterà la B

Oggi al “Picco” sono attesi i primi verdetti della stagione. Tra Spezia e Venezia corrono 43 punti di differenza e gli obiettivo sono opposti: la squadra veneta è a un passo dal ritorno in A mentre lo Spezia attende solo la matematica per salutare i cadetti e ripartire dalla Serie C, ormai inevitabile. Atteso un clima di contestazione per la squadra di D’Angelo protagonista di una pessima stagione cominciata male e finita peggio tra brutte figure sul campo e scelte sbagliate in società. La squadra di Giovanni Stroppa è una delle corazzate della cadetteria come descrive la classifica che, malgrado un campionato super, ancora non dà la certezza della A. Luca D’Angelo torna ad avere a completa disposizione Bandinelli e Artistico, mentre Vlahovic può tornare in panchina. Il Venezia in difesa ritrova Sverko dopo il turno di squalifica, per il resto i lagunari si presenteranno in Liguria con la formazione tipo.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Aurelio; Sernicola, Valoti, Nagy, Comotto, Beruatto; Lapadula, Artistico. All.: D’Angelo

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. All. Stroppa

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