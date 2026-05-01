Cultura e Spettacoli Genova

Genova, inaugurata la Casa della Cultura a Bolzaneto

Posted on Author Redazione Comment(0)
Oggi pomeriggio a Bolzaneto ha inaugurato la Casa della Cultura Edoardo Sanguineti, un nuovo punto di riferimento per la Valpolcevera.
All’interno della struttura trovano spazio realtà diverse ma complementari:
la Biblioteca Piersantelli, la Casa della Resistenza, il Museo della Montagna
Elemento centrale del progetto è anche la nuova attivazione del centro di prossimità della coprogettazione StartTappe al secondo piano della struttura. Il servizio, dedicato all’orientamento e alla formazione per il lavoro, offre ascolto, supporto personalizzato e accompagnamento nella ricerca attiva di occupazione.
 Il centro di prossimità è aperto il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 9 alle 17. Il lunedì è inoltre attivo uno sportello digitale di supporto.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, si allarga il patto di sussidiarietà per i quartieri del Centro Storico

Posted on Author Redazione

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso, il progetto di comunità per i Sestieri del Molo, della Maddalena e di Prè, per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, per la stipula di un nuovo patto di sussidiarietà.  «Il patto del sestiere del Molo – spiega l’assessore Rosso […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Il 13 ottobre a Villa Bombrini torna “BiG”, il Festival di creatività, comunicazione e Marketing

Posted on Author Redazione

Coraggio. È il concetto chiave dell’edizione 2023 di “Brief in Genova” o più semplicemente BiG. Il festival di creatività, comunicazione e digital marketing, organizzato dall’associazione Urka ritorna nei settecenteschi saloni di Villa Durazzo Bombrini nel quartiere di Cornigliano, con un programma incentrato sui temi caldi della  industry, affrontato da oltre 40 professionisti in 20 e più incontri. Il coraggio di pensare. Il coraggio di fare. […]
Cultura e Spettacoli In Primo Piano Savona

Da Lunedì è in radio il nuovo singolo di Margherita Zanin

Posted on Author Redazione

Il singolo lancia il nuovo disco “Distanza in stanza” Nuovo capitolo musicale e nuovo singolo di Margherita Zanin uscito lunedì scorso: “Non mi diverto se penso troppo”. Il tema è quello dell’overthinking, il pensare troppo.  Il singolo lancia l’album “Distanza in stanza”, un disco che parla dell’essere umano in tutte le sue declinazione. Un disco […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *