Genova, inaugurata la Casa della Cultura a Bolzaneto

Elemento centrale del progetto è anche la nuova attivazione del centro di prossimità della coprogettazione StartTappe al secondo piano della struttura. Il servizio, dedicato all’orientamento e alla formazione per il lavoro, offre ascolto, supporto personalizzato e accompagnamento nella ricerca attiva di occupazione.

Il centro di prossimità è aperto il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 9 alle 17. Il lunedì è inoltre attivo uno sportello digitale di supporto.