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Calcio, terribile spareggio al S.Nicola tra Bari ed Entella

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Sarà un terribile spareggio salvezza quello che attente l’Entella allo stadio S.Nicola di Bari contro i biancorossi in piena zona retrocessione. Sarà una gara da dentro o fuori più per la squadra pugliese che non per quella ligure che può contare su un paio di punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Per la squadra di Chiappella sarà fondamentale non perdere per non vanificare i buoni risultati ottenuti in questo finale di stagione e compromettere la salvezza. I pugliesi sono tra le squadre che hanno vinto meno, solo 8 volte e subìto più reti: ben 58, i biancoceleste in trasferta hanno il peggior rendimento di tutta la B. I pugliesi sono reduci da tre sconfitte consecutive senza reti all’attivo e nelle ultime 6 partite hanno vinto solo una volta. Longo non potrà contare su Artioli squalificato. Per Chiappella, al momento, non si registrano particolari defezioni di formazione. Il tecnico recupera dalla squalifica Marconi e Mezzoni.

BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Dorval, Mane, Maggiore, Braunoder, Piscopo; Rao, Moncini. All. Longo.

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Bariti, Karic, Benedetti, Franzoni, Di Mario; Cuppone, Guiu. All. Chiappella.

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