A La Spezia la finalissima di Miss Italia Liguria

L’appuntamento per le prenotazioni è come di consueto presso il caffè letterario “Ai Giardinetti” Da sabato 25 gennaio si potranno prenotare i posti per assistere alla consegna del Premio Fionda di legno 2020 prevista per Sabato 14 marzo (ore 17,00) al Teatro Ambra di Albenga. L’appuntamento per le prenotazioni è come di consueto presso il […]