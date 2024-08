La Spezia, Oltre 16mila spettatori a concerti dal vivo in Piazza Europa

Si è concluso con la tappa spezzina del tour internazionale di Carmen Consoli il cartellone dei concerti estivi in Piazza Europa, che per l’edizione 2024 ha totalizzato circa 16mila presenze.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara: “Oltre 16mila persone hanno partecipato ai concerti ed eventi musicali dal vivo in piazza Europa. Siamo orgogliosi di questo risultato, reso possibile grazie a un programma che è riuscito a coinvolgere e appassionare tutte le generazioni, dagli idoli dei giovani come Mr Rain, eventi, ovvero la Festa dei Diciottenni, i Next Music Awards e il Radio Stop Festival, fino alle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana con artisti del calibro di Cristiano De André ed Edoardo Bennato, comici come Panariello e Masini e il musical dedicato a Raffaella Carrà. Stiamo vivendo una splendida stagione estiva, ricca di eventi in tutta la città, che continuerà con spettacoli teatrali dal vivo e altri appuntamenti per tutti”.

I protagonisti sono stati artisti di spicco della musica italiana, che hanno richiamato alla Spezia un pubblico eterogeneo. Ha aperto il cartellone la Festa dei 18enni in piazza Europa il 6 luglio, poi il Radio Stop Festival dell’11 luglio, il 12 il concerto di Mr Rain (al secolo Mattia Balardi), che proprio dalla nostra città ha iniziato la sua tournée estiva.

A seguire, Cristiano De André con #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva, lo show “Panariello Vs Masini del 20 luglio, Edoardo Bennato il 22, protagonista di un live ad alto contenuto rock e blues.

Il primo agosto si è tenuta la finalissima dei Next Music Awards, con artisti giovani e talenti della musica italiana, il 6 agosto il musical di Beatrice Baldaccini dedicato a Raffaella Carrà, il 9 agosto “Il Meglio di Rimbamband”.

Spazio infine ai ritmi soul e pop rock di Nina Zilli il 10 agosto, che – accompagnata sul palco da sei musicisti – ha coinvolto il pubblico esibendosi con i suoi brani più noti. Chiusura con Carmen Consoli e “Terra ca nun senti”, evento musicale con cui la cantautrice ha omaggiato la tradizione musicale siciliana.

