Savona, nuovo caso di truffa sventata ai danni di un anziano: un arresto

Nella giornata di ieri, intorno all’ora di pranzo, un uomo ha contattato il numero unico di emergenza chiedendo aiuto dopo aver capito di essere finito nel mirino dei truffatori. La centrale operativa ha quindi allertato una pattuglia della stazione dei carabinieri di Savona che, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile, ha raggiunto l’abitazione della vittima ad Albisola Superiore.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha segnalato la presenza di una persona nel palazzo, intenta a bussare alla sua porta. Gli agenti hanno così individuato il sospetto, notando che aveva in mano un telefono con una videochiamata in corso.

La vittima era stata contattata sulla propria linea fissa da un numero di cellulare. L’interlocutore, fingendosi un carabiniere, gli aveva riferito che la targa della sua auto era stata utilizzata per una rapina in una gioielleria. Con questo pretesto, gli era stato chiesto di raccogliere gioielli e oggetti preziosi, che sarebbero poi stati ritirati da un incaricato per consentire di chiarire la sua posizione verificandoli.

Insospettito dalla richiesta, l’uomo ha però deciso di contattare direttamente le forze dell’ordine, facendo così fallire il tentativo di truffa.

Il soggetto fermato all’interno del palazzo è stato arrestato e il suo cellulare è stato sequestrato.

Informazioni sull'autore del post