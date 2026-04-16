Sarzana, uccide gatto e cerca di cucinarlo: denunciato nigeriano

Un cittadino nigeriano ha ucciso un gatto per cucinarlo in un parco parco pubblico.E’ accaduto a Sarzana.L’uomo è stato fermato dai carabinieri intervenuti dopo le chiamate di alcuni passanti che hanno visto la scena e denunciato.
Nei giorni scorsi è stata recapitata al Sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, una busta contenente un proiettile di fucile con inciso il suo nome. “La busta è stata recapitata nella mia cassetta delle lettere ed è stata trovata da mia moglie e mio figlio. Conteneva un proiettile con le mie iniziali incise. Subito c’è stato […]
Lutto a Borgio Verezzi per la morte dell’ex-sindaco Giovanni Vadora primo cittadino della città rivierasca dal 28/05/2006 al 15/05/2011. Così lo ricorda il sindaco:”Molte cose si potrebbero dire della sua vita appassionata, ha detto l’attuale sindaco Dacquino, “piena di impegni e interessi, ma una forse le può riassumere tutte: “Con volontà e… cuore”. Informazioni sull'autore […]
Savona. E’ costato caro al titolare del distributore Europam di via Cilea un attimo di distrazione. Due persone, secondo quanto ripreso anche dal sistema di videosorveglianza, approfittando anche del fatto che il proprietario della stazione di servizio stava lavando un’auto sono entrati nel suo ufficio e dalla scrivania hanno fatto sparire un portafogli contenente migliaia […]