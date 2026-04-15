Regione Liguria, mezzi mobili delle Asl nelle piazze liguri per promuovere open day delle case della comunità: il 18 e 19 aprile visite gratuite ad accesso diretto

Domani, giovedì 16 aprile, i mezzi mobili di tutte le Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione, per promuovere l’open day delle case della comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, durante il quale saranno offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto. L’iniziativa mira ad avvicinare i cittadini ai nuovi servizi della sanità territoriale, portando informazioni e materiali divulgativi direttamente nelle piazze.

“Si tratta di un’azione capillare di informazione e sensibilizzazione sul ruolo delle case della comunità, presidio fondamentale del nuovo modello di assistenza territoriale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Domani, nelle principali piazze della Liguria, i cittadini riceveranno informazioni sui presidi attivi sul territorio e sulle iniziative previste per gli open day di ciascuna Asl. Un’opportunità per conoscere da vicino tutti i servizi e prendersi cura della propria salute”.

Nel dettaglio, le tappe previste:

Asl 1

a Imperia, dalle 8.00 alle 13.00 in via XX Settembre

Asl 2

Cairo Montenotte: dalle 10.00 alle 14.00 in piazza XX Settembre

Area metropolitana genovese

Asl 3

Recco: dalle 12.00 alle 14.00 in piazza Nicoloso, presso il comune

Genova Prà: dalle 15.00 alle 17.00 in piazza della Stazione

Genova Fiumara: dalle 17.30 alle 19.30 presso il centro commerciale Fiumara

Asl 4

Rapallo: dalle 9.00 alle 12.00 sul lungomare Vittorio Veneto, nei pressi del Chiosco della Musica

Asl 5

Il camper di ASL 5 sarà operativo con il seguente programma:

Santo Stefano Magra: dalle 9.00 alle 10.00 in piazza Nenni (accanto al forno)

Sarzana: dalle 10.15 alle 11.15 in piazza Martiri

Castelnuovo Magra: dalle 11.30 alle 12.30 presso il parcheggio del centro commerciale La Miniera

Luni: dalle 12.45 alle 13.45 presso il parcheggio Dogana

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