Regione Liguria, mezzi mobili delle Asl nelle piazze liguri per promuovere open day delle case della comunità: il 18 e 19 aprile visite gratuite ad accesso diretto

Domani, giovedì 16 aprile, i mezzi mobili di tutte le Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione, per promuovere l’open day delle case della comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, durante il quale saranno offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto. L’iniziativa mira ad avvicinare i cittadini ai nuovi servizi della sanità territoriale, portando informazioni e materiali divulgativi direttamente nelle piazze.
“Si tratta di un’azione capillare di informazione e sensibilizzazione sul ruolo delle case della comunità, presidio fondamentale del nuovo modello di assistenza territoriale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Domani, nelle principali piazze della Liguria, i cittadini riceveranno informazioni sui presidi attivi sul territorio e sulle iniziative previste per gli open day di ciascuna Asl. Un’opportunità per conoscere da vicino tutti i servizi e prendersi cura della propria salute”.
Nel dettaglio, le tappe previste:
Asl 1
- a Imperia, dalle 8.00 alle 13.00 in via XX Settembre
Asl 2
- Cairo Montenotte: dalle 10.00 alle 14.00 in piazza XX Settembre
Area metropolitana genovese
Asl 3
- Recco: dalle 12.00 alle 14.00 in piazza Nicoloso, presso il comune
- Genova Prà: dalle 15.00 alle 17.00 in piazza della Stazione
- Genova Fiumara: dalle 17.30 alle 19.30 presso il centro commerciale Fiumara
Asl 4
- Rapallo: dalle 9.00 alle 12.00 sul lungomare Vittorio Veneto, nei pressi del Chiosco della Musica
Asl 5
Il camper di ASL 5 sarà operativo con il seguente programma:
- Santo Stefano Magra: dalle 9.00 alle 10.00 in piazza Nenni (accanto al forno)
- Sarzana: dalle 10.15 alle 11.15 in piazza Martiri
- Castelnuovo Magra: dalle 11.30 alle 12.30 presso il parcheggio del centro commerciale La Miniera
- Luni: dalle 12.45 alle 13.45 presso il parcheggio Dogana