Al via il salone Orientamenti della provincia di Imperia

L’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola ha inaugurato oggi, insieme al sindaco Alessandro Mager e al consigliere provinciale Mario Conio, il Salone Orientamenti della Provincia di Imperia, ospitato al Palafiori di Sanremo. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Liguria con la collaborazione di provincia di Imperia, ufficio scolastico provinciale e comune di Sanremo, è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie nel delicato momento della scelta del percorso scolastico.

“I mille partecipanti già prenotati testimoniano il grande successo di questa iniziativa – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola -. Abbiamo fortemente voluto riportare questa opportunità sul territorio, i risultati ottenuti, anno dopo anno, stanno confermando la bontà della scelta. Studenti e famiglie possono confrontarsi direttamente con tutti gli istituti e gli enti di formazione della provincia, ottenendo una panoramica completa e concreta sul percorso successivo alle scuole medie. Grazie alle risorse del Fondo sociale europeo riusciamo a offrire gratuitamente iniziative di grande valore come questa, con l’obiettivo di accompagnare i nostri giovani verso una scelta sempre più consapevole. Ringrazio tutte le scuole, gli enti coinvolti e i partner istituzionali per la preziosa collaborazione”.

“Continuiamo a perseguire l’obiettivo di dare agli studenti e alle studentesse liguri tutti gli strumenti utili per poter scegliere con consapevolezza il proprio futuro, in ambito scolastico e formativo ancor prima che lavorativo – spiega il vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione Liguria Simona Ferro. – L’evento di oggi, inoltre, dimostra ancora una volta come il salone Orientamenti non sia una prerogativa del territorio genovese, dove si svolge tradizionalmente il grande evento di novembre. Al contrario, questo progetto interessa tutte le province liguri, cresce ed evolve garantendo ai giovani del territorio e alle loro famiglie sempre più opportunità di incontro e orientamento”.

“Vedere oltre mille studenti riempire le sale di Orientamenti è la dimostrazione di quanto quest’iniziativa sia cresciuta nel tempo, diventando oggi un appuntamento strategico, capace di mettere in rete scuole, centri di formazione ed enti pubblici offrendo ai giovani e alle loro famiglie strumenti per una scelta consapevole – aggiunge il sindaco di Sanremo Alessandro Mager-. I risultati raggiunti in quest’edizione segnano un nuovo traguardo per la manifestazione e attestano la crescente attenzione verso i temi della formazione, del lavoro e delle competenze del domani. Sanremo si conferma così il cuore pulsante di un dialogo aperto e inclusivo su orientamento e cittadinanza attiva e con piacere, insieme a Regione Liguria, contribuisce alla costruzione del domani delle nuove generazioni”.

Gli eventi proseguiranno anche nei prossimi mesi con il format estivo Orientamenti Summer, a conferma di una strategia continuativa volta a mettere al centro i giovani, le loro aspirazioni e le opportunità formative offerte dal territorio. La mattina (dalle ore 9 alle 13) l’ingresso sarà riservato, anche domani, alle classi accompagnate dai docenti, mentre l’apertura al pubblico sarà dalle ore 14.30 alle 17.30.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione sul sito di Orientamenti

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